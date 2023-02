Hayley Williams es la vocalista de la banda Paramore, quiénes decidieron tomarse un receso como banda en 2018 y que en 2022 anunciaron su regreso con nueva música y una gira para sus fanáticos.

En ese corto periodo de descanso, la vocalista lanzó su primer álbum como solista.

Los duros años de Hayley Williams

Luego de que comenzará el hiatus de la banda, Williams se encontró lidiando con una depresión, la que acarreaba debido a lo que se encontraba pasando en esos momentos en su vida y es que durante el 2017 año en dónde lanzaron “After Laughter” con Paramore la vocalista se encontraba en proceso de divorcio de Chad Gilbert su pareja por casi una década, con el que estuvo casado 16 meses y del que se separó luego de rumores de infidelidad.

Es en estos años, en donde además se sumó la pandemia por Covid-19, que tuvo a la población aislada durante un año, es que la cantante lanzó en 2020 su primer álbum como solista titulado “Petals for Armor”.

“Petals for Armor” es el balance entre la dureza y la suavidad con la que la cantante ha lidiado los últimos años y es que en diversas entrevistas Williams ha destacado que tiene tendencia a negar sus emociones y que se deshace de estas al momento de cantar en el escenario.

Además de esto ha tenido que lidiar con darse cuenta que durante 10 años se mantuvo en una relación tóxica en dónde en un inició ella fue la “otra” y posteriormente ella fue la engañada.

Luego de estos años de introspección la cantante se reunió nuevamente con la banda y el 10 de febrero de 2023 lanzaron su nuevo álbum llamado “This is Why” y además anunciaron su retorno a Chile con su gira por sudamérica presentándose en el Movistar Arena de Santiago el próximo 5 de marzo.