Lollapalooza Chile 2022 marca el regreso del festival tras dos años en que la pandemia golpeó al mundo de los espectáculos en vivo. Y lo hará con un tremendo espectáculo que tendrá el broche de oro en su primera noche con los estadounidenses de Foo Fighters. ¿Cómo será el show de la banda de Dave Grohl en el festival?

A eso de las 21:00 horas de este viernes 18 de marzo, el grupo tiene agendada su salida al escenario junto a su batería de éxitos, tras los shows de Jhay Cortez y Martin Garrix.

Pero en la previa a su llegada al Parque Bicentenario de Cerrillos, Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee tuvieron un paso previo en su descenso hacia Latinoamérica.

Lollapalooza Chile 2022: ¿Cómo sería el show de Foo Fighters en el festival?

El quinteto pasó por Ciudad de México antes de llegar a Chile, preparando su paso por las distintas versiones de Lollapalooza a este lado del planeta. El 15 de marzo marcó el inicio de su descenso con un show que siguió las pautas del legendario concierto que hicieron el año pasado en el Madison Square Garden y que partió con Times Like This.

"Ha pasado mucho tiempo, pero por fin estamos aquí", alentó Dave Grohl en un primer momento, según reportaron en el sitio local Sopitas.com. Para luego consultar por el tiempo que deberían estar sobre el escenario: "¿1 hora? ¿Hora y media? ¿Quizá dos horas y 15 minutos?".

The Pretender, Learn to Fly y My Hero fueron algunos de los hits que sonaron, curiosamente junto a covers de The Bee Gees como You Should Be Dancing o de Queen como Somebody to Love; además de que inevitablemente estuviesen presentes canciones de sus más recientes discos como Medicine at Midnight, Shame Shame o Walk.

"Han sido dos años raros que pasamos en casa bailando solos. Pero esta noche no tienen porque bailar solos, hicimos un disco para bailar así. Esta noche deben bailar conmigo", comentó en otro pasaje de esa velada, tras años sin espectáculos en vivo por culpa de la pandemia.

Ante un público masivo de más de 54 mil personas, Foo Fighters terminó demostrando que sí, se echaban de menos los conciertos de rock en vivo y es una deuda que se espera saldar en Chile la noche de este viernes cuando la banda saque a relucir sus acordes en Chile.

Lollapalooza Chile 2022: ¿Cuál podría ser el potencial setlist de Foo Fighters en el Festival?

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Breakout

My Hero

These Days

Medicine at Midnight

Walk

You Should Be Dancing

My Generation / Blitzkrieg Bop

Somebody to Love

All My Life

Run

Wheels

This Is a Call

Love Dies Young

Best of You

Aurora

Monkey Wrench

Everlong