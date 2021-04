"Pido más corazón": Lisandra Silva revela incómoda experiencia mientras realizaba tramites en el banco

La modelo cubana, Lisandra Silva, compartió en sus redes sociales sobre un tenso momento que vivió mientras realizaba un tramite en el banco.

Sobre lo ocurrido, la ex participante de "Doble Tentación", señaló a través de sus historias de Instagram que una usuaria comenzó a tratarla mal frente a los que se encontraban en el lugar. "Tuve una experiencia terrible en el Banco Santander de Las Condes. Una mujer comenzó a insultarme y a gritarme con mi pequeño delante y otro me dijo 'deja la wea y termina', comenzó relatando.

Luego agregó que todo fue porque ella tuvo atención primero que el resto porque se encontraba con su hijo. "Todo porque no les pareció que tuviera preferencial en el banco porque estaba con mi bebé. Me quedé pensando y me afectó mucho, sobre todo porque estaba en presencia de mi hijo, las personas están muy agresivas y no tienen sensibilidad".

Concluyo haciendo un llamado para evitar este tipo de situaciones: "Pido más corazón y sensibilidad por nuestros pequeños, que reciben toda la energía del medio en que viven. Pido a los guardias de los bancos que tomen acción en estos casos, mi guardia no dijo absolutamente nada! ¿para que están?"