El británico llega para presentar su segundo disco como solista Why Me? Why Not.

El siempre polémico ex integrante de Oasis Liam Gallagher acaba de confirmar su retorno a Chile en formato solista, esta vez para presentar su más reciente material discográfico Why Me? Why Not.

El músico llegará con su gira C'mon you know! para reencontrarse con sus fanáticos chilenos en lo que ya promete ser un show imperdible.

Alejado de Oasis, Liam puso sus esfuerzos en su banda Beady Eye, agrupación con la que estuvo activo por cinco años y con la que visitó Chile en el 2011. Desde eso ya han pasado años y en ese tiempo Gallagher decidió seguir su carrera de manera solitaria.

Decisión que fue celebrada por fanáticos y medios especializado, sobre todo por la edición de As You Were, su primer esfuerzo discográfico ya en solitario. Luego de ese trabajo es que presentó Why Me? Why Not, placa con sencillos como Shockwave, Once y One of Us.

Ese mismo trabajo es que lo tendrá ahora de vuelta en Chile.

Liam Gallagher en Chile: ¿Cuándo y dónde se presentará el ex Oasis en el país?

El ex Oasis se presentará el próximo 8 de noviembre en el Movistar Arena, a eso de las 21:00 horas.

La última vez que Liam Gallagher estuvo en Chile, cuando llegaba por primera vez en solitario, fue para participar en el festival Lollapalooza. El británico se subió al escenario pese a estar enfermo, pero sólo alcanzó a interpretar cuatro canciones, antes de tener que cancelar su presentación: su voz ya no daba más.

Por eso, su vuelta al recinto del Parque O'Higgins tiene doble significado.

Liam Gallagher en Chile: ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en Santiago?

La venta general de entradas para ver a Liam Gallagher partirá el próximo 18 de febrero al mediodía, por medio del sistema Puntoticket.

Los valores irán entre los $32.200 y los $80.500.

Habrá una preventa exclusiva a partir del 16 de febrero con 20% de descuento pagando con tarjetas del Banco de Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente.

Paga hasta un 25% del valor total con dólares-premio. Hasta agotar el stock de dcto de 4mil entradas.