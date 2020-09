Liam Gallegher confirma que publicará su tercer disco solista en 2021

El ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, confirmó mediante un tweet que el próximo año lanzará su tercer álbum en solitario. Además, aseguró que se podrá escuchar un adelanto de ese material en "algún punto" de este año.

La noticia fue anunciada luego de que un fan del artista le preguntara por Twitter "¿El disco saldrá este año o el próximo?", a lo que le respondió “el próximo año, pero te daré una pequeña melodía este año para animarte”.

Recordemos que el último disco publicado por el músico inglés fue "Why Me? Why Not" lanzado en septiembre del 2019; sucesor de su debut como solista "As You Were" del 2017.

Posteriormente, el también ex líder de Beady Eye, interactuó con sus fánaticos, y uno le cuestionó al cantante si estaba más emocionado por su actuación titular como parte del festival Reading & Leeds 2021 o por lanzar su tercer álbum. “Ambos”, respondió.

Nxt year but I’ll give you a little tune this year to cheer youse up — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Hace poco Liam Gallagher fue anunciado como uno de los actos principales de famoso festival inglés Reading & Leeds en donde compartirá espacio estelar con Queens of the Stone Age, Post Malone, Stormz, entre otros. Esto luego de que la edición 2020 (en la que también participaría) fuera cancelada por la pandemia del coronavirus.