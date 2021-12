El spin-off de The Vampire Diaries acaba de culminar su cuarta temporada con una impactante noticia que entristeció a los fans.

Los fans de Legacies recibieron una triste noticia con el final de la primera parte de la cuarta temporada que se estrenó el 16 de diciembre, cuando se enteraron que Kaylee Bryant, una de las protagonistas del spin-off de The Vampire Diares abandonará la ficción.

Lamentablemente para todos los fans, no volverán a ver en un futuro cercano a Josie Saltzman en la serie de The CW, a pesar de no especificar en los motivos de su salida, la actriz compartió una emotiva publicación en sus redes sociales en donde agradeció a los fans, el apoyo que le han brindado durante los últimos cuatro años.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la intérprete señaló: "Como fanática del universo de The Vampire Diaries, gracias a The CW y Warner Bros. TV por darme esta oportunidad", luego agregó: “Estoy muy agradecida con los fans y los amaré siempre y para siempre por darme la bienvenida y aceptarme en este mundo".

"Josie ha ayudado a tantos seres humanos hermosos a sentirse cómodos con su sexualidad, y espero que su legado siga vivo para que algún día todos se sientan libres de amar a quien quieran sin importar el género”, concluyó señalando.

El personaje debuto en pantalla el año 2018 y por el momento, la actriz no regresará en lo que queda la cuarta temporada.

El personaje llevaba un tiempo tratando de distanciarse de la escuela Salvatore y se inscribió en Mystic Falls High, recinto educacional al que fueron los personajes de The Vampire Diaries y luego se mudó temporalmente con su tío Damon (Ian Somerhalder) y su tía Elena (Nina Dobrev).

Josie cree que todavía hay algo bueno en Hope, pero no puede ayudarla mientras permanezca en un entorno tóxico como lo es la escuela Salvatore, por lo que decide irse y dejar así también su historia de amor con Finch inconclusa, aunque en un principio ella tenía pensando que la acompañara en su nuevo destino, finalmente no pudo concretarse y compartieron una emotiva despedida.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de Legacies?

La serie regresa con nuevos episodios el 27 de enero por las pantallas de The CW, mientras que, en Latinoamérica, la ficción es transmitida por Warner.