La Reina del Sur acaba de reestrenar la segunda temporada en Latinoamérica a través de la señal internacional de Telemundo en donde los fans de la ficción podrán seguir disfrutando de la historia de Teresa Mendoza, personaje de Kate del Castillo.

Esta nueva temporada presentó a un nuevo personaje que se convierte el eje central de la nueva historia. La pequeña Sofía, es secuestrada en la nueva entrega por Epifanio Vargas (Humberto Zurita) y sus aliados, quienes la usan para forzar a Teresa a ayudar al malvado político, quien ahora está de candidato a la presidencia de México a destruir a su contrincante.

¿Quién es la hija de Teresa Mendoza y qué pasará con ella?

Sofía es interpretada por Isabella Sierra, quien creció en Italia junto a su madre viviendo bajo el alero del programa de protección de testigos. Recordemos que al final de la primera temporada, la mexicana, se entera que está embarazada y declara en contra de Epifanio Vargas, por lo que debe dejar España para proteger su vida y la de su hija.

En una conferencia de prensa en donde estuvo presente Redgol, Kate del Castillo se refiere al nuevo personaje y la conexión de Teresa con la pequeña.

“Es una mujer que vivió normalmente, pero que entrenó a su hija como si fuera una mini Teresa Mendoza. No es una niña normal, porque no viene de una mujer normal, entonces no le enseña todo lo que nos enseñan por lo general. Que la vida es color de rosa, que va a venir el príncipe azul, sino todo lo contrario. Ella le dice ‘la vida es dura’, ‘la vida está cabrona y te voy a entrenar para saber enfrentarte a eso’”, expresó.

Asimismo, agrega: “Ella la entrena muy bien para eso físicamente, para cuando llegue ese momento que toda madre teme, que es el perder a un hijo”.

Sobre Isabella Sierra, la actriz señaló que se realizó un casting exhaustivo antes de encontrar a la indicada para el papel. "Todo el proceso de encontrar a la actriz, imagínate que encontrar a la hija de Teresa Mendoza no es fácil. Porque tiene que ser una chica que se vea chiquita, pero que al mismo tiempo sea madura, que sea atlética y no era fácil, creo que casteamos a más de 200-300 niñas, por todas partes del mundo. así que es para nosotros una rayita para el tigre tener a Isabella porque es una gran actriz".

"Ella me estudió muchísimo, estudio a mi como Teresa Mendoza, estudio como corro yo. Es increíble", expresó la actriz.

Revisa el tráiler a continuación.