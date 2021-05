Mujeres chef se disputarán el próximo capítulo de La Divina Comida

Este sábado debutará un inédito capítulo de La Divina Comida, de Chilevisión, con cuatro exponentes femeninas de la cocina como competidoras: Pamela Fidalgo; Carolina China Bazán, la mejor chef femenina de Latinoamérica el 2019; Carolina Erazo, ganadora de Top Chef; y Camila Ruiz, profesora y ganadora de Master Chef 4.

Estas cuatro especialistas del mundo no sólo sorprenderán con sus preparaciones, sino que también las historias que tenían hasta ahora guardadas.

Fidalgo contará sus experiencias con su local clandestino y de su famoso restaurante Alma y cómo la pandemia le ha dado el impulso para su actual negocio: comida congelada, pero con todo el gusto de un local de lujo. Además, contará que estuvo a punto de ser jurado de Master Chef, pero terminó eligiendo a Top Chef.

"Llegaron los Master Chefs, oye, queremos que seas jurado, no sé qué... Al otro día llegaron los de Top Chef, oye sabes que queremos que seas jurado y bueno, después de haberles dicho que sí a los MasterChef, me fui con los Top Chef porque ellos me prometieron un programa más corto y porque tenía dos restaurantes funcionando y estaba abriendo un tercero", explica Pamela.

Por su lado, Bazán contará detalles de su vida y su restaurante Ambrosia, además de cuando fue elegida el año 2019 como la mejor chef de Latinoamérica, por los cronistas gastronómicos (The 50 Best).

A eso se sumará los detalles de su experiencia en torno a la dura realidad de las familias homoparentales en Chile, donde solo una de las madres es responsable ante la ley, en su caso, ella figura como madre soltera y su pareja, Rosario, no figura como madre de sus dos hijos.

"Es algo que hay que cambiar, por eso se pide la adopción homoparental. La gente que regula o hace las leyes piensa que dos mujeres o dos hombres se conocen en una fiesta y dicen vamos a adoptar, no es así, son parejas como nosotros, que hemos formado una familia y que las dos tenemos el mismo derecho de ser madres", puntualiza China.

Carolina Erazo habla de vivir y trabajar durante 15 años en España, aprendiendo de grandes maestros de la cocina y llegando incluso a tener su propio restaurante. Eso además de relatar cómo fue la experiencia de volver a Chile y ganar el año 2014 el programa Top Chef, de TVN.

"Nunca pensé que podría entrar a Top Chef, nunca quise. Entré porque simplemente en ese minuto yo no estaba pasándolo bien, estaba con lo que es la separación, todo quiebre es difícil, el corazón está dolido. Y entre todo eso, mi mamá se enferma de cáncer. Entonces se reventó mi burbuja rosada", admite Erazo.

En tanto, la última noche será Camila Ruiz, la ganadora de Master Chef el año 2019, quien da cuenta de cómo combina su pasión por la cocina, con su trabajo de profesora de educación básica, y que su sueño es fusionar ambas cosas: crear una escuela de cocina para niños.

La Divina Comida se emite todos los sábados a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.