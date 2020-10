Kim Kardashian y Paris Hilton modelan buzo fashion en la calle y causan revuelo

Kim Kardashian y Paris Hilton vuelven a demostrar que su amistad es inquebrantable y capaz de superarlo todo. La dupla de celebridades, símbolo de la cultura pop allá por el 2000, recordó sus inicios recreando algunas de sus salidas donde eran perseguidas por decenas de paparazis mientras lucían un vistoso bolso Louis Vuitton.

La Dj y empresaria junto a la estrella de Keeping Up with the Kardashians provocaron la nostalgia de sus fanáticos al replicar estos momentos en una versión 2.0, la cual tenía como objetivo promocionar la nueva colección de “Skims” que sale a la venta el 21 de octubre.

Kim se asoció con su mejor amiga para estrenar “Skims Velour”, la línea de buzos aterciopelados de su marca que principalmente confecciona ropa interior y fajas.

Ambas aparecen vistiendo conjuntos de esta colección mientras son “paparazzeadas”. Kim se fue a la segura con un top y buzo en tono nude y Paris eligió un modelo morado.

Kim Kardashian y Paris Hilton modelan buzos de Skims | Foto: @kimkardashian

Kim Kardashian y Paris Hilton en uno de sus viajes | Foto: Getty Images

La hermana más polémica del clan Kardashian publicó un video a través de sus redes sociales donde explica por qué eligió hacer la promoción con la socialité y muestra imágenes inéditas de sus inicios en el mundo del espectáculo.

La moda de los inicios de la década del 2000 fue su inspiración, la cual transformó en variadas prendas con tallas que van desde la XXS hasta la 4XL.

"¡Con un año de preparación, @SKIMS Velour es mi lanzamiento más esperado hasta ahora”, escribió junto al clip.

En dicho registro, la futura abogada reflexiona sobre su carrera, haciendo énfasis en aquellos tiempos donde era la asistente de Paris Hilton.