"Cero preocupada de formar familia": Kel Calderón admite que tiene "heavy fobia" al compromiso

La sinceridad fue la protagonista absoluta este fin de semana en el Instagram de Kel Calderón, quien se refirió particularmente a la posibilidad de tener su propio núcleo familiar y sorprendió con sus respuestas.

La hija de Raquel Argandoña abrió la ya clásica caja de preguntas en su cuenta de la red social, donde comenzó a sincerarse ante las distintas interrogantes que le propusieron sus seguidores.

Fue en esta instancia que alguien le preguntó: "¿a tu edad piensas formar familia o piensas quedarte siempre soltera?". Por el clip con que respondió, al parecer la seguidora tocó un nervio sensible.

"Me atrapé heavy con esta pregunta. No me quiero casar aún y estoy cero preocupada de formar familia. Igual a futuro creo que sí me gustaría tener hijos y hasta me creo capaz de aguantar a un marido. Me considero una mujer con mucha paciencia", admitió Kel.

Más adelante, otra persona fue más directa aún: "Le tienes miedo al compromiso o tienes miedo a repetir historias familiares?".

La hermana de Nano nuevamente respondió sin problemas y directa: "Sí, le tengo heavy fobia al compromiso".

"Nunca he podido irme a vivir con nadie a una casa común o esas cosas. Soy muy apegada a las personas y siento que no lo he hecho porque la posibilidad de tener que deshacerlo un día si sale todo mal, sería terrible para mí", concluyó.

Las respuestas de Kel Calderón en Instagram.(1)