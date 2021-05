Kathy Salosny llega a TV+ :"Es un programa de servicio, de ayudar, porque la cosa está muy compleja"

La conductora de Televisión Kathy Salosny tiene nueva casa televisiva, este viernes el canal TV+ oficializó la llegada de la animadora.

La comunicadora, en conversación con Biobiochile, habló acerca de que se trata su nuevo proyecto. "Nuestro programa tiene que ver con las pymes, los emprendimientos y con las historias que hay detrás de esos procesos, sobre todo con lo que está pasando en la pandemia. También se contarán historias de conocidos que lo lograron, por ejemplo, y tampoco podemos estar ajenos de la contingencia y de lo que está pasando en la sociedad".

Asimismo, agregó que “es un programa de servicio, de ayudar, porque la cosa está muy compleja, es super doloroso todo lo que ha pasado. De hecho yo tengo mi restaurante cerrado, entonces lo he vivido en carne propia. Yo he estado sin trabajo durante mucho tiempo, algo que jamás me había pasado”.

Luego añadió que “uno conoce la realidad de tantos. Hay personas que lo están pasando muy mal, algunos hacen empanadas, venden frutas, se han tenido que reinventar e incluso hacer cambios de vidas y vivir de manera más austera, entonces hay harto que decir en cuanto a lo que significa emprender hoy en día”,