"Tenía que salir el fome...": Karol Lucero reaparece en la TV durante la Teletón 2020 y se gana feroz trolleo

Karol Lucero reapareció en pantalla durante la segunda jornada de la Teletón 2020, algo que detonó un nuevo trolleo contra el ex integrante del matinal "Mucho Gusto".

Ya que se adelantó la transmisión para las 19:00 horas de este sábado, haciendo una especie de previa para el programa principal en horario estelat, los reponsables de la puesta al aire decidieron poner al aire la repetición de un sketch de "Los PicaPiedras" realizado en 2012.

En el clip aparecían múltiples rostros de la televisión chilena como los personajes de la popular serie de Hannah-Barbera, entre ellos Francisca García-Huidobro como Betty, Cecilia Bolocco como Vilma, Willy Sabor como Dino, Diana Bolocco como Pebbles, Fernando González como Bam-Bam y Don Francisco como Pedro Picapiedra.

Pero el personaje que más llamó la atención fue Karol Lucero como El Gran Gazoo, el personaje alienígena verde de la serie animada. Cumpliendo con su interpretación, Lucero en un momento terminó tirado en el piso del escenario del Teatro Teletón, sobre Fernando González.

No tardaron en llegar los trolleos, que incluso elevaron el nombre del influencer hasta los trending topics de Twitter, con publicaciones que condenaban su reaparición en la televisión abierta.

Este fue el sketch que se repitió la tarde de este sábado:

Estas fueron algunas de las publicaciones que comentaron la reaparición de la exx figura de Mega:

No había visto esto! Hace tiempo no veía al Karol Dance. #Teleton2020 pic.twitter.com/7AyNMpVaxd

Karol Dance hacia un movimiento pelvico con Bam Bam en la rutina de los Pica Piedras en la @Teleton del 2011 y no nos pareció extraño ����‍♂️ #TeletonTeAcompaña #COVID2019 #CuarentenaTotal #Teleton pic.twitter.com/Mt6BHHhtHn

salió el degenerado en la tele y mi sobrina me dijo mira el chúpala karol dance LAJDLSNDLDLD

weon cachen que recién estábamos tomando once y repitieron una wea de la teleton con los picapiedras, salió un wn disfrazado y mi mamá me preguntó ese no es el degenerado?? y yo le dije quién? EL KAROL DANCE y bueno si era él