Karla Melo sorprende a sus seguidores con radical cambio de look

La actriz nacional Karla Melo sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras publicar una imagen donde se aprecia que se realizó un radical cambio de look.

En la fotografía que subió a su cuenta de Instagram, la artista mostró que dejó atrás su pelo fucsia para innovar con un nuevo estilo: Rubio platinado.

En la publicación que supera los 90 mil "me gusta", la protagonista de "El Reemplazante" escribió “hoy me regalé un cambio de look porque cumplí 34, quedé soñá!”.

Tras este cambio, la actriz se llenó de elogios por parte de sus seguidores que destacaron el nuevo color de su cabello.

"Mi dios, ¡te ves hermosa!"; "Te queda muy bien el nuevo look" y "Di-vi-na", fueron algunos de los comentarios que recibió.