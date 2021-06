Mega define a los participantes de nuevo programa estelar: Karla Constant toma la conducción

Mega ya está preparando su nuevo estelar, en donde ya definió quien será la persona que lo conduzca, como también los miembros del jurado y los participantes.

El espacio tendrá por nombre The Covers, tributo a las estrellas, y la animación estará en mano de Karla Constant, quien actualmente es la encarga de conducir Got Talent en el mismo canal.

Según lo que informó BiobioChile, el estreno del programa será en horario prime y comenzará a partir del segundo semestre, coincidiendo con el final del actual programa de competencia de talentos en pantalla.

Los jueces de The Covers, serán el ex vocalista de La Ley, Beto Cuevas, la actriz y comediante Javiera Contador y el tercero aún no estaría definido.

El programa se centra en una competencia en donde 48 invitados, 8 por capitulo deberán enfrentarse con covers en una etapa inicial de selección, pasando solamente dos a la siguiente fase, quienes será elegidos por el jurado de la siguiente manera. Cada jurado elegirá individualmente a uno y luego entre los tres de manera unánime eligieran al siguiente.

De ellos solamente dos pasaran a la siguiente etapa, mientras que los otros resultaran eliminados.

Hasta el momento ya hay varias figuras confirmadas como Amaya Forch, Simón Oliveros, Betsy Camino, Carolina Soto, Gustavo Becerra, Solange Lackinton, Mario Ortega, Pamela Leiva, Alejandra Valle, Carola Julio, Fran Undurraga, Alejandra Herrera y Julio Jung Duvauchelle.