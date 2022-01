Después del polémico caso que vivió el gobierno australiano con el tenista serbio Novak Djokovic, el primer ministro, Scott Morrison, fue enfático al responder la pregunta que le hicieron tras el anuncio dado por el diario Sidney Morning Herald de los planes del polémico rapero Kanye West.

“Las normas dictan que hay que contar con la pauta completa de vacunación. […] Las normas se aplican a todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si las sigues, puedes venir. Si no las sigues, no puedes.” declaró el primer ministro.

¿Qué ha declarado Kanye West?

Además del caso del tenista, esto se da debido a que West nunca ha declarado si él efectivamente cuenta con el esquema completo, o incluso si se ha vacunado con alguna dosis. De hecho, hay unas declaraciones del rapero en contra de la inoculación en una entrevista de julio de 2020 para la revista Forbes.

“Son tantos de nuestros niños que están siendo vacunados y paralizados… entonces cuando dicen que la forma en que vamos a solucionar la COVID es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para llegar donde no podemos cruzar las puertas del cielo. Lo siento cuando digo ellos, los humanos tienen al diablo dentro de ellos. Y lo triste es que no todos llegaremos, que habrá algunos que no llegaremos. Siguiente pregunta.”

Más adelante en la misma entrevista estableció: “Oramos. Oramos por la libertad. Se trata de Dios. Tenemos que dejar de hacer cosas que enfurecen a Dios.” Todo esto refiriéndose a que debemos orar para que la pandemia acabe.

¿Qué presentaría el rapero?

Sobre su visita a Australia no se ha dado más información que la misma noticia de parte de un diario de Sídney sobre su visita a la isla. Sin embargo, se daría posterior a su lanzamiento anunciado hace unos pocos días, Donda 2. La fecha en que subiría la secuela de su álbum, lanzado en agosto del año pasado, sería el 22 de febrero de 2022.

Respecto a la continuación del disco que lleva el nombre de su madre, no se ha revelado ningún tracklist o algo por el estilo. Si se le ha visto en el estudio junto a artistas como A$AP Rocky, Pusha-T, DJ Khaled, entre otros.