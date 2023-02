Se viene la tercera jornada del Festival de Viña del Mar y todo Chile lo sabe. Tras dos exitosas noches, ahora nos queda esperar una velada llena de música y alegrías, y que estará dirigida a un público mucho más adulto. Sabemos que muchos famosos asisten al certamen más importante de Chile y uno de ellos es Julio César Rodríguez, periodista y conductor de Matinal La Mañana en Chilevisión, quien es exclusiva con Redgol se refirió sobre el evento musical en Ciudad Jardín.

El conductor inició su parecer refiriéndose a la presentación de la cantante colombiana Karol G, quien deslumbró en el escenario de la Quinta Vergara. “Muy bueno lo de Karol G, creo que junto a Christina Aguilera son los grandes shows del festival de tono mundial”.

Luego fue el turno de su percepción sobre el debut y éxito de Pamela Leiva. “Espectacular, fue de menos a más. Me había tocado presentarla hace poquito en Chile chico, donde había probado toda la rutina y funciona muy bien. (Ella) va creciendo se va soltando y logró una complicidad con la gente absoluta”.

Por otro lado, el comunicador y animador del programa online La Junta, comentó sobre las críticas al certamen viñamarino en redes sociales. “Este festival tiene dos grandes números, Karol G y Christina Aguilera, y yo creo que esa calidad que ellas tienen, la van a poner en el escenario. El tema o la crítica que dice de que es el festival más malo de la historia, era por lo monótono que era”.

Agrega, “no por que los artistas no fueran buenos, si no porque el festival no estaba equilibrado. Nunca he creído que es por el nivel de los artistas sino por el equilibrio del festival”.

¿Quiénes se presentan hoy 21 de febrero en el Festival de Viña del Mar 2023?