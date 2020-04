Jugando con fuego: Mira el trailer del reality hot que Netflix estrena en abril

Si Netflix ya la estaba rompiendo este abri con La Casa de Papel, ahora querrán aprovechar ese éxito, ya que anunciaron con un trailer su nueba producción: Jugando con Fuego.

Pero esto no es una película, una serie ni mucho menos un documental, sino que un reality al más puro estilo de MTV, donde los participantes están encerrados con una dificultad no mejor: no podrán tener sexo ni besarse durante todo el programa.

Como se muestra en las imágenes, un grupo de hombres y mujeres jovenes serán puestos en esta lujosa casa con playa, jacuzzis y más, pero con la limitante de que si se tocan perderán dinero del premio final, lo que desatará varios conflictos y complicaciones entre las parejas que se armen.

Su primera temporada estará disponible este 17 de abril.

Claro que no muchos respetarán las reglas y los encuentros amorosos parece que sucederán de igual forma, a pesar de que el premio es de $100.000 dólares.

Revisa el trailer a continuación:

El reality pondrá a prueba a los participantes en un lugar paradisiaco y con la tentación de romper las reglas, a la vez que el gran objetivo parece encontrar el amor y lo más puro posible.

