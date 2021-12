El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, sacó a relucir su lado más íntimo y terminó contando detalles de lo que ha sido su romántica vida amorosa, junto a su esposa María Pía Adriasola, durante los más de 30 años que llevan de matrimonio.

En conversación con Don Francisco en Las Caras de La Moneda, José aseguró que "sigo siendo muy tímido, aunque la gente no lo crea", antes de revelar que, cuando conoció a su esposa en la época universitaria, no se atrevía a invitarla a salir, ni menos a pedirle pololeo.

"¿Usted ha visto La Sirenita de Disney cuando el príncipe y La Sirenita están en un botecito y él no se atreve a declararse? Yo llegué a ese momento cúlmine, tenía que decir: '¿Quieres pololear conmigo?', y le digo: '¿En qué trabaja tu mamá?'", comentó entre risas Kast.

El complemento de esta historia llegó de la mano de la misma María Pía, quien ingresó al estudio 4 de Canal 13, expuso los problemas que tuvieron al inicio por el exceso de dedicación al trabajo que tenía Kast.

"A él le costaba mucho comunicarse, y a mí me costaba mucho entender que él no tuviera tiempo (...) Yo esperaba a este pololo que lo quería para mí y él estaba muy ocupado siempre", reveló Adriasola.

José Antonio Kast: ¿Cómo fue el pololeo con María Pía Adriasola?

En los primeros años de pololeo se distanciaron tanto que terminaron separándose. "Estuvimos separados un año y medio", confirmó María Pía.

Y José Antonio añadió: "Terminamos, yo me puse a pololear con otra. Eso no me lo van a perdonar nunca".

Sin embargo, cuando terminó su otra relación y quiso volver con María Pía, le pidió consejo a un amigo sacerdote, quien le recomendó esperar seis meses antes de recontactarla, para ver si esto realmente es amor.

"Se cumplen los seis meses, y ese mismo día voy a ir a un acto público con un amigo, de repente la veo a ella y veo un sujeto que le tiene la mano sobre el hombro", lamentó.

Ese incidente lo llevó a encarar al sacerdote, muy triste, y éste le dio el espaldarazo para que se declarara, ahora que tenía claros sus sentimientos.

"Bueno, ella está pololeando, pero no muerta", le dijo el osado el sacerdote.

José Antonio Kast: ¿El candidato tenía "martes de pololeo" con María Pía Adriasola?

"Después logré instalarme de nuevo, me iba a declarar y ella me dijo 'yo no te conozco'. Me hizo volver a cortejarla, y me puso otro plazo infinito", confesó Kast.

Tuvieron que pasar dos meses antes de que María Pía aceptara volver con él, y desde entonces han estado juntos por siempre.

Una vez que retomaron su relación, se instauraron los famosos "martes de pololeo", precisamente para no tener esa distancia que los hizo separarse.

Eso "me hizo sentir que yo tenía un lugar, y eso fue para mí muy importante", manifestó María Pía.

José Antonio Kast: ¿María Pía Adriasola compuso una canción para el candidato?

La esposa presidenciable reveló que le compuso una canción de amor a José Antonio cuando él cumplió 40 años e, impulsada por Mario Kreutzberger, la cantó en el estudio, para sorpresa de todos, al unísono con ocho de sus nueve hijos, que miraban la escena desde el público (una hija se encuentra en el extranjero y por eso no pudo asistir al espacio de Canal 13).

"La primera vez que la escuché me emocioné, me corrieron las lágrimas", confesó el candidato sobre la inédita composición.