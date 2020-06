Jokker entrena para ganar la Internacional de Red Bull y anuncia música nueva

RedGol sigue con sus entrevistas exclusivas y conversó con Jokker vía Instagram Live. El rapero de Hualpén reveló que su máxima motivación es ganar la Internacionl de Red Bull Batalla de los Gallos y avisó que se viene con mucha música nueva.

"Yo creo que esa es mi motivación, representar y ganar el primer campeonato en Chile, sería muy bonito y un hito importante en mi vida. También sé que me falta entrenamiento y me falta experiencia, llevo muy poco tiempo rapeandoen en comparación con los otros campeones mundiales, pero si tengo fe, tengo buen nivel para lo que llevo rapeando, para mi edad, entonces es algo que se puede lograr con entrenamiento y en verdad yo nunca paro de entrenar así que confió en que puedo", aseguró.

Además, Jokker dejó en claro que el parón de las competencia hará fuerte a todos los freestylers, ya que tiene el tiempo necesario para sacar su máximo potencial: "este es el momento perfecto para entrenar y quien no sale brigido de esto se va a quedar atrás, y también van a salir niños que no estaban la temporada pasada y que entrenaron toda esta cuanretena. Así como un consejo para los niños, tienen toda la cuarentena, todo este año para entrenar y salir a las compe con alto nivel".

En esa misma línea, el campeón de DEM Final mostró sus deseos de volver prontamente a los escenarios. “Quiero puro volver a las batallas, y si vuelve FMS mejor, porque es un formato que alcancé a probar una sola fecha y las otras jornadas no pude asistir, porque no empezó el campeonato. Pero estamos entrenando, estoy rapeando como si hubiera público y como si todo estuviera normal, por así decirlo, con ganas de que vuelvan todos los eventos y que también se acabe esto del virus que es lo más grande que está pasando en el mundo, que no solo afecta al freestyle, sino a toda la sociedad”

Finalmente, Jokker dejó en claro que su mundo no es sólo freestyle y anunció sus proyectos musicales: “Antes de la pandemia tenía preparado hacer un EP, para julio-agosto, y lanzarlo con una tocata en algún centro cultural o un local grande en Santiago, pero ahora mi plan cambió y me voy a dedicar a sacar singles. Saqué hace poco un tema con el Demonio Esse como hace un mes y hace dos semanas también saqué “Bonus cuarentena” que eran dos temas que tenía desde el 2017 más o menos y los lancé ahora y a la gente le gusto, le gustó el estilo. Mañana voy a grabar un cypher acá en Hualpen con un vecino. En la música me estoy metiendo harto en el trap, voy a hacer un reggaetón y tengo uno rap por ahí con el Demonio Esse".