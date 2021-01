Joche Bibbó habla sobre su complicada condición que sufre día a día: “No tiene cura”

José Luis Bibbó, más conocido simplemente como Joche, se refirió recientemente a una grave condición que sufre y que lo complicada cada día de su vida.

En conversación con Las Últimas Noticias, contó que sufre tinnitus, o sea, un constante zumbido en los oídos. “No tiene cura, no es que te pongas unas gotas o una operación para que se te pase”, afirmó sobre la condición que lo afecta desde 2019.

Según detalló, todo comenzó cuando sufrió una alza de presión y debió asistir de urgencia a la clínica.

“Cuando me mandaron para la casa empecé a sentir un pitido. Dije, ‘bueno, será parte de lo que me pasó’. Después fui al otorrino, que me mandó a hacerme un examen. Me metieron en una sala cerrada con audífonos y se dieron cuenta que tenía los tímpanos dañados. Me quedó un zumbido en los dos oídos”, relató.

El ex chico reality agregó que la condición le impide tener un momento de silencio en su cabeza. “Nunca más volví a tener paz”, expresó.

“Me tengo que cuidar porque puede ser progresivo”, explicó. Además, señaló que tomar alcohol o cualquier actividad o sustancia que altere su presión provoca que el zumbido se escuche más fuerte.

Pese a tener esa condición, Joche Bibbó se mantiene optimista y aseguró que a veces se olvida del zumbido. “Hay una explicación científica para esto, pero en resumen el cerebro lo incorpora a tu cuerpo y ya no te molesta. Es más llevadero ahora que soy joven (...) Son cosas que pasan, fue un accidente”, concluyó.