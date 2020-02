"¡Me ganó mi subconsciente!": Joaquín Méndez habla sobre retomar su relación con Camila Recabarren

Entre las bromas y las jugarretas, Joaquín Méndez se refirió accidentalmente a la posibilidad de retomar su relación con la modelo Camila Recabarren, a casi dos años desde que pusieron fin a su relación amorosa.

En la sección "confesiones matinales" de "Mucho Gusto", Méndez aseguró que puede controlar sin problema sus signos vitales, en el caso de que alguna mujer lo conmueva.

Diana Boloco entonces lo cuestionó indicando que "El problema aquí es tu corazón necesitado. Si tu corazón empieza a palpitar, ¿qué le dices tú?".

"Es muy simple: yo no le digo nada. Le mando una señal, ¡tac!, lo detengo… Puedo bajar mis pulsaciones a cero si quiero… O sea, hay una respiración que es muy suave y la tienes que mantener. De verdad", se defendió Méndez ante la interrogante.

Entonces, cayeron en la dinámica sobre qué podía y qué no podía controlar. "¿Y si tienen esos detectores de mentiras, ¿también lo puedes controlar?", insistió Bolocco; ante lo que el argentino explicó que "no, ahí no. Eso es imposible".

Tras un intercambio de palabras en que, también Begoña Basauri y María José Quintanilla cuestionaban a su compañero, fue el momento que Diana aprovechó de lanzar una pregunta "puntuda".

Como si estuviese en medio de "¿Quién quiere ser millonario?" y lo interrogó: "Si tuvieses la posibilidad de volver a tener una relación amorosa con Camila Recabarren, ¿volverías a tener una relación con ella? Sí o no".

"No", dijo Méndez. "¡Está mintiendo!", evidenció Bolocco. Evidentemente nervioso, Méndez insistió en demostrar su capacidad de autocontrol: "¡Para! ¡Momento! Ahí empieza la taquicardia… Voy. Listo... ¡Sí, volvería con ella! ¡Uy! ¡Me ganó mi subconsciente!".

El trasandino se tapó la cara de vergüenza, mientras sus compañeros explotaron en risas y Diana no pudo ocultar su cara de sorpresa.

Ahí irrumpió Quintanilla con el remate entre sus carcajadas: "Es que ese es el problema: el corazón te zapatea para todos lados".

El momento se puede revisar AQUÍ.