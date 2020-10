Jean Philippe Cretton revela cómo bajó 15 kilos sin cirugía ni dietas milagrosas

Hace unos días le dijeron que está muy delgado y él pidió que “no le dieran tanto color”. Hablamos de Jean Philippe Cretton, quien ha causado impresión estas últimas semanas por su nuevo aspecto.

El animador de “Yo Soy” confirmó que efectivamente ha bajado de peso y se sinceró sobre ello durante una transmisión de Instagram junto a Giancarlo Petaccia.

Evidentemente más esbelto, el conductor de TV asegura que su actual imagen se debe a varios cambios que ha ido implementando hace ya un año y medio. Hoy lleva un estilo de vida más saludable y gracias a ello goza de mayor vitalidad y energía en sus actividades cotidianas.

¿Cuál fue la estrategia de Jean Philippe Cretton para bajar de peso?

El también músico reveló que lo primero que hizo fue dejar las carnes rojas, aunque todavía incluye en su dieta pollo y pescado. “Fue una mixtura de tratar de ayudar o aportar un granito de arena a todo lo que significa el cambio climático, pero también por una cuestión mucho más de sensación, que fue que me empezó a caer mal la carne. Me caía pesado, no me hacía dormir bien”, detalló sobre sus motivos para acabar con el consumo de carnes rojas.

Tras este importante cambio en su alimentación, el comunicador decidió eliminar de forma definitiva uno de sus grandes vicios: el cigarro.

"En algún momento, hace ya cuatro años aproximadamente, me fui a comprar una cajetilla. Yo fumaba en esa época, bastante. Entonces me fui a comprar una cajetilla y digo ‘¿sabí qué?’, a la señora que me vende la cajetilla, ‘parece que no voy a fumar más’", cuenta sobre el día en que decidió que no fumaría nunca más.

Jean Philippe Cretton en la Cumbre del Rock en 2017 | Foto: Agencia Uno

"Y empezó a pasar un día, dos días, tres días y me iba desafiando. Y después del día seis o siete pésimo. Pero de ahí en adelante dije ‘no necesito más el pucho’. Y con la carne me pasó igual, fue ‘no necesito comer carne’, más allá de esta heterosexualidad que tenemos acá en Chile que es como ‘¡come carne, toma piscola!, ¡guah!’. Como que si no comes carne no pasa nada, no es tan terrible tampoco", defendió sobre su preferencia que muchos cuestionan.

En este contexto, Jean Philippe relató cómo es su alimentación diaria, la cual trata de que sea lo más saludable en la medida de lo posible. Aunque confiesa que se da sus gustos de vez en cuando.

"Trato de comer lo más sano posible. Y si en algún momento hay que darse un gustito, como lo hice con la plateada de mi viejo, o si hay una torta rica y estás en Frutillar, démosle porque estamos en Frutillar. Pero en general trato de cuidarme", reconoció.

Su cambio hacia un estilo de vida más saludable, el supuesto enamorado de Pamela Díaz, aclara que fue muy difícil en un inicio, sin embargo, luego le agarró el ritmo y ahora ya es parte de su rutina.

"La primera etapa fue muy heavy porque dejé de tomar radicalmente y además empecé a hacer un batido verde en la mañana. Después comía proteínas con ensaladas al almuerzo y proteínas con ensaladas a la once y así empecé a bajar y bajar", concluyó.

Revisa a continuación sus declaraciones: