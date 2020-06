Jaze y la censura del freestyle: "Si se censura todos van a estar estresados en no decir nada"

Jaze llegó a Batallón de RedGol y se refirió a la censura en el freestyle. El rapero peruano dejó en claro que la disciplina no será censurada, pero reveló que hay temas que se deben evitar para no dañar a las personas que son espectadores.

"Ese tema es súper difícil de conversar, para esto no va existirá censura, habló Urban Roosters que no va a haber censura, God Level difícil que lo censure, la que veo más posible que censure podría ser Red Bull, pero mi postura es que no debería censurarse como tal, pero si lo censurarán lo entendería", explicó.

Y agregó que "a pesar de que para todos es un espectáculo y hay cosas que no pueden tomarse en serio, todo al final es de la competencia. Si me ponen temática guerra, si me pongo de personaje Stalin, finalmente yo no quiero ser Stalin, pero para ganar la batalla. Pero tú no sabes cómo eso le puede afectar a ciertas personas y a pesar que yo pueda decir ‘ellos deberían entender’, no soy nadie para decir que tienen que entenderlo, porque no sabes cómo se pueden sentir. Alguien que utilice Hitler por ejemplo y tire rimas sobre los judíos, yo de verlo me sentiría incómodo y yo no soy judío, pero me pondría a pensar en amigos que son judíos y te imaginas lo que se podría llegar a sentir, sé que es una batalla, sé que es un contexto ficticio, pero igual te ve mucha gente"

En esa misma línea, Jaze dejó en claro que los competidores tendrán que tener más cuidado: “Se deberían evitar ciertos temas. Qué pasa si yo quiero rimar con Jaze al final y qué pasa si en un momento yo digo ‘le gano a este gay’, yo no sé si sea gay y si lo fuera no hay problema, pero en la batalla por rimar puede que se me ocurra decir eso, porque puede que todos lo tengamos de alguna manera en un chip y sin querer nos puede salir. No lo estoy diciendo de forma despectiva, al final estoy rellenando mi patrón para terminar con Jaze, pero igual eso podría llegar a ofender a alguna persona. Es un poco difícil, pero yo por mi parte voy a intentar que en ningún momento se me salga nada que pueda ofender a alguien, creo que el freestyle si se censura todos van a estar estresados en no decir nada y sé que nadie tiene una mala intención”.

Otros de los temas que el peruano tocó fue la función de los jueces a la hora de sanear con temas duros. “El jurado evalúa la rima como tal, ingenio y punchline. Por ese lado también podría ser que la censura sea buena, él puede decir lo que quiera, pero el jurado sabe que ese tipo de rimas no se puede valorar. Censura como tal no debería, pero sí evitarse ciertos temas”, manifestó.

Finalmente, Jaze avisó que el freestyle podría perder su esencia: “Si me sale guerra voy a ver qué hago, pero el hecho de ser explícito y lo que se te ocurre en primer lugar a veces es lo que sueltas, entonces si ya lo meditas un poco más ya no sería tan freestyle, ya no serían tan improvisar, por eso también es complicado porque se rompe eso”.