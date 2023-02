El tricmapeonato mundial del MC mexicano Mauricio Hernández, Aczino, en diciembre del 2022 cerró una nueva, pero exitosa temporada de Red Bull Batalla que se coronó con más de 17 mil personas en el Palacio de los Deportes, de Ciudad de México, quienes vibraron con la gran Final Internacional al ritmo de Serko Fu y Dj Dmandado, a cargo de los beats.

Luego de unos meses de receso llega en gloria y majestad la nueva temporada de Red Bull Batalla, que este 1 de marzo abre las inscripciones en cada uno de los países que participa de este gran evento, incluyendo Chile. Al igual que en años anteriores, el proceso se realizará vía online a través de la aplicación Red Bull Batalla, disponible en Android, Huawei e iOS.

Ahí, los freestylers deberán subir un video desplegando todo su talento para quedar calificados en la próxima instancia de Batalla, en el que se espera una alta participación de cerca de mil postulantes. Ahí, se realizará una selección de acuerdo a la ciudad donde se inscribieron para las correspondientes Regionales, y luego buscar su lugar en la Final Nacional, que se llevará a cabo el segundo semestre.

Metalingüística es uno de los nombres que quieren ser parte de esta nueva versión de Red Bull Batalla. "Quedé bastante motivado del año pasado. Me gustó la Nacional que hubo y mi participación en la regional", cuenta. Y de hecho, agrega que está "enfocado en poder participar en esta competencia, cuya plataforma cada vez está mejor, y cada año me voy acostumbrando más a la prueba online. Me gusta que frecuentemente se vaya ampliando el catálogo de las pistas, y lo bueno es que se puede entrenar y practicar también en la aplicación previo a enviar el video, así que ya estoy practicando”.

Mientras que para Jokker, el actual campeón nacional de Batalla, y quien superó en la final del 2022 a Teorema en el Teatro Caupolicán, la oportunidad departicipar en este evento es de mucho provecho. “La gente debería escribirse a Red Bull Batalla porque es una oportunidad muy grande de aprender a rapear, del circuito. No tengan miedo, porque si no están batallando profesionalmente, sepan que todos partimos así y Red Bull va a ser siempre un buen espacio para iniciar”, dice.

En RedGol no te perderás los detalles de un nuevo camino a la Final Nacional de Red Bull Batalla y la gran Final Internacional que se desarrollará en Colombia a finales de año.