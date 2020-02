"No me interesaba hacerme la súper cartucha": Javiera Contador tras el Festival de Viña 2020

Javiera Contador gozó del éxito al subir al escenario del Festival de Viña del Mar 2020, con una rutina que exploró sus vivencias personales y familiares.

Una vez fuera del escenario, la comediante conversó con la prensa sobre cómo se planteó el diseño de su efectiva rutina, contando que "fuimos viendo qué funcionaba, qué no. Como que la rutina era mucho de mi vida en el stand up y lo que hago en bares, porque eso es un poco más largo".

"Tampoco quisimos hacerlo tan subido de tono acá. Como que fuimos mezclando ciertas cosas. Tengo cosas más ordinarias todavía que me ha tocado vivir, pero no las pusimos. Fuimos como midiendo un poco".

Eso, advirtió que "no me interesaba hacerme la súper cartucha, pero cuando hago una rutina tiene mucho que ver con mis hijos y con la vida que tengo. Tratamos de dosificar y nos pareció que funcionaba. Se fue como diseñando sola. Esto es después de probar muchos escenarios, muchos públicos, muchos bares e ir creciendo de a poquito. Si bien una se va probando, se va diseñando sola".

"A mí me encanta ser una contadora de historias, ese yo siento que es mi fuerte. Fue algo que lo fuimos pensando, pero también lo fuimos probando. Ese fue el método más parecido a cómo lo diseñamos", recalcó la actriz.

Por otro lado, al cerrar su conferencia, también manifestó la importancia de participar en una noche que tuvo como protagonistas sólo a mujeres chilenas.

"Fue muy bonito. Siento yo, estar blindada y que me toque a mí participar y que me inviten entre medio de dos mujeres maravillosas, como son Mon Laferte y la Fran Valenzuela, a quienes como que admiro. Me sentí súper privilegiada, es como que te hayan invitado al carrete con las artistas que una quiere",

De heco, añadió Contador, "siento que tengo que ver con ellas, ese público podía conectar con ciertos temas y así fue".