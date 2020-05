Javiera Contador: "La escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus"

Sin duda alguna, las cuarentenas por el coronavirus han cambiado la rutina de todos. Pero los que tienen hijos han sufrido el doble, más pensando en que han debido tomar un rol importante en la educación de sus hijos con las clases a distancia.

En conversación con Jordi Castell en El Aperitivo, Javiera Contador contó lo difícil que ha sido para ella poder mantener una rutina en el hogar. Fue ahí que se sinceró y mostró su rabia contra el formato educativo de ahora. "El homeschool lo odio, la escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus", lanzó.

"Diego me imita a mí, porque en el fondo es como ‘M con A’, ‘pá…’ Y yo así como ‘¿me estai weviando?’. Como que me empiezo a enojar, no tengo paciencia, Y como la otra como ‘es que no’, ‘¿pero me estás weveando?'", agregó.

Pese a ello, para la gran ganadora del Festival de Viña del Mar 2020 asume que esto le ha servido. "Ha sido un aprendizaje. Yo creo que finalmente todo es un aprendizaje. Entonces yo también he aprendido, porque digo ‘¿qué pasa si esto se eterniza y yo tengo que enseñarle a leer a mis hijos?’".

"No solamente hacer las tareas, sino de verdad, ¿cómo no voy a ser capaz de hacer eso? Hay que ser capaz. Entonces ahí son como desafíos, que encuentro que está bueno", sentenció.