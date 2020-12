"Tuve un mareo...": Iván Arenas se enteró de su cáncer de colon por un desmayo

Iván Arenas reveló sorpresivamente este lunes que padece cáncer de colon y que deberá someterse a una cirugía el próximo 5 de enero para lidiar con la enfermedad. Sin embargo, con el anuncio no entregó más detalles.

24 horas después, el hombre detrás del "Profesor Rossa" explicó a La Cuarta que el procedimiento "tiene buen pronóstico, para los médicos es una operación limpia, esto está ubicado en un aro dentro del colon y se extirpa ese trozo".

"Según el médico, lo más complicado es la recuperación más que la cirugía. Anímicamente estoy bien, tranquilo, ya tengo cuatro angioplastías (intervenciones cardíacas), esto es un pelo de la cola nomás", aseguró el también comediante.

Iván también reveló que se enteró del cáncer de una manera fortuita, cuando casi se desmayó. Exámenes después tenía el diagnóstico.

"Fue una suerte impresionante, porque se encontró, no fui a la búsqueda de nada. Tuve un mareo por una baja de presión, los exámenes arrojaron que había un desprendimiento de sangre interno, la baja de presión me produjo una anemia, la anemia me trajo un desmayo y por eso llegué al cáncer", contó.

Por eso, "si no hubiera sido por el desmayo, yo no hubiera sabido del cáncer, porque es muy silencioso, no hay dolor, malestar, nada, recién ahora estoy sintiendo como unas puntadas en el abdomen que lo asociamos a otra cosa".

Dada la intervención quirúrgica que enfrentará, Arenas se encuentra en pleno cumplimiento de las medidas advertidas por su médico para concretar el proceso de la mejor manera posible.

"No me pidieron ningún cambio de alimentación ni de comportamiento de vida, salvo dejar de fumar seis o siete días antes de la operación y tomar unos remedios especiales para una limpieza intestinal. Yo tengo la presión alta, soy hipertenso y tomo pastillas, por ahí está el cuidado", explicó.