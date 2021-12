La actriz no se guardó nada para reaccionar ante los seguidores que la criticaron en Instagram.

Ingrid Cruz celebró el domingo. Su festejo fue por el triunfo de Gabriel Boric en las Elecciones 2021. Sin embargo, a sus seguidores no les gustó mucho su alegría y respondieron con duros ataque en contra de la actriz. Por lo mismo, la figura de las teleseries de Mega decidió desahogarse con todo.

Su reflexión vino a través del mismo medio. Las historias de Instagram fueron su trinchera y ahí soltó todo lo que se había guardado.

"Tengo que comentar lo que me pasó ayer. Subí una foto de mi celebración de mi amigo secreto del chat, justo el día de las elecciones... (y me escribieron) comunista, come guagua, vendida, que había desilusionado a gente", lamentó Cruz.

Ingrid Cruz: ¿Cómo reaccionó la actriz ante los ataques de sus seguidores?

"Es tremendo, porque es súper violento. Y me violenta y me angustia", manifestó Ingrid.

Aunque, por otro lado, aseguró que "a mí me gusta hacer política desde otro lado, es mi opción y espero que me respeten. Yo ejerzo mi deber cívico y hago política con hechos".

Cruz también advirtió que "por eso no me gusta hablar de política. Yo respeto a todos, puedo dialogar con todo el mundo y mi opinión la tengo clara".

"Solo decirles que este Instagram es de buena onda, amor y respeto", insistió. "Yo mis banderas de lucha las tengo bien agarraditas. El que tenga duda de eso, que me pregunte, pero con respeto".