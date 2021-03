Ingrid Aceitón revela como enfrenta la perdida de su hija: "Todos me dicen que habrá un momento en que entienda el porqué"

Fue durante enero que la ex participante de Volverías con tu Ex, Ingrid Aceitón, dio a conocer la lamentable noticia, Alice, su hija en gestación había fallecido.

En conversación con Las Últimas Noticias, la ex candidata a Miss Chile, y su pareja, Ignacio Jelvez, hablan sobre lo sucedido.

"Siempre repito que conocer a Ignacio es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, siento que me lo envió Dios. Desde un comienzo hemos sido cómplices de todo, nos hemos querido mucho, nos amamos, nos reímos, la pasamos súper bien, somo una pareja súper acopiada. Discusiones hay obviamente, como todos", indicó Aceitón.

"Sobre como han ido enfrentado el difícil momento y como ha sido el apoyo de sus cercanos, Ingrid señaló que "cuando pasó todo esto, vino una prima a quedarse conmigo unos días, después vinieron mis mejores amigas que estuvieron unos días acompañándome. Del apoyo familiar no tengo nada que decir, porque han estado todo el tiempo conmigo y con Ignacio, en todo el proceso y el funeral".

Acerca de su estado de animo, la joven indicó "Todos me dicen que habrá un momento en que entienda el porqué, pero aún no puedo hacerlo A veces me tranquilizo por las promesas que le hacía a ella. La visita de Alice ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Siempre lo voy a sentir así. Independiente de que ya no esté con ella., jamás en mi vida podría decir que hubiese preferido no quedar embarazada, todo lo contrario. Alice es mi primera hija, es única e irremplazable. Siempre he quiero ser mamá y quiero volver a lograrlo". comentó la influencer.

Así mismo, Ignacio señaló "estamos tirando para arriba. de a poquitito saliendo para adelante. Estoy seguro de que la bendición volverá a llegar porque después de la tormenta siempre sale el sol". concluyó el joven.