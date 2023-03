Imagine Dragons regresó este martes a Chile con el Mercury World Tour. La banda se había presentado en el país en 2014, 2015 y 2018, por lo tanto tuvieron que pasar cinco años para que los fanáticos pudiesen ver a Dan Reynolds, Daniel Wayne Sermon y Ben McKee en vivo. El baterista de la agrupación, Daniel Platzman, debió ausentarse por problemas de salud.

El concierto comenzó pasadas las 21:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, luego del espectáculo de los chilenos MKRNI que fueron los teloneros. El público sin duda se hizo sentir con gritos, aplausos y un entusiasmo que evidenciaba la espera de meses, considerando que en un comienzo el concierto estaba agendado para octubre de 2022, pero que DG Medios debió reprogramar por problemas de salud del vocalista.

El show partió energético de inmediato con la interpretación de My Life y Beliver, dos de sus más grandes éxitos. La euforia de los fanáticos se hizo sentir mientras coreaban cada canción sin descanso.

Así continuó la primera parte del espectáculo, con la energía hacia arriba mientras Reynolds se paseaba por todo el escenario interactuando con el público e interpretando éxitos como Thunder y I’m So Sorry.

De a poco la atmósfera del estadio se comenzó a calmar. Follow You, Next To Me, I Bet My Life e incluso un cover de Three Little Birds fueron algunas de las canciones que se tomaron este espacio de nostalgia y reflexión, que el vocalista aprovechó para enviar un mensaje a su público.

“Deja todas tus preocupaciones atrás, la escuela, el trabajo el estrés (…) libera tu mente, libera tus penas, siente alegría (…) si sientes rabia o cualquier sentimiento, haz que este lugar sea un lugar de paz y aceptación”, dijo el vocalista a su fiel público.

La noche terminó con el mismo entusiasmo con que empezó. On Top of The World, Radioactive y Walking The Wire fueron los éxitos con los que Imagine Dragon se comenzó a despedir de Chile, sin antes agradecer a sus fans por el recibimiento y por haber esperado para su regreso.

Revisa algunas imágenes del concierto a continuación: