"Los quiltros son de otro mundo": Ignacia Allamand rinde emotivo tributo a su mascota

La actriz Ignacia Allamand derritió a sus seguidores con un tierno mensaje dedicado a su mascota, post con el que también alertó sobre un próximo proyecto animalista que se trae entre manos junto a una familiar.

"El amor que siento por este bicharraco es algo que escapa de toda racionalidad. Tiene una forma de mirar tan profunda, tan pura e intensa y llena de amor que me emociona. Además es tan inteligente, cariñosa, obediente", lanzó en primera instancia.

En su publicación, Allamand aparece junto a su perrita en una tierna foto en blanco y negro. Ambas se observan mutuamente en plan "quédate con quien te mire de esa forma".

Luego, Ignacia añade: "si la hubiera mandando a hacer no me habría quedado tan bien. Se hace querer por todos. Y me acompaña en la vida. Más allá de que efectivamente está conmigo la mayoría del tiempo, ha pasado a ser parte de mi forma de habitar esta dimensión, mis raíces, mi lugar calentito donde llegar".

"Me gustan todos los perros. Grandes, chicos, peludos, pelados, miniatura, horrendos, pitucos, todos. Y no tengo nada en contra de los perros de raza, porque creo que ellos no tienen la culpa de que el sistema sea una mierda y funcione como si fueran símbolos de status en vez de seres vivos. Ellos también merecen amor y una casa".

"Pero los quiltros son de otro mundo. Tan únicos y especiales, leales y agradecidos. Tan raros y diferentes y simpáticos e inesperados. Me explota el corazón cuando veo un animalito rescatado, con la mirada perdida y semblante asustado convertirse en un perro alegre, con los ojos y el pelaje brillante. Y solo por haber recibido un poquito de cariño y cuidados básicos como alimento y un baño", complementó.

Por otro lado, apuntó, "ojalá mas personas pudieran experimentar en carne propia esa transformación, porque es garantía de amor verdadero. Incondicional. Cómo la canción de Luismi".

Y a propósito de lo mismo, añadió que "con la @oliviaallamand_art les tenemos una sorpresa ligada a los pichurros y una fundación que les vamos a anunciar en los próximos días. Así que si lo tuyo es el arte y los Perros, atent@ porque se viene algo muy bonito y que nos va a permitir ayudar".

"Los refugios estan colapsados, no dan más con la cantidad de animales abandonados y tenemos que encontrar formas de colaborar. Por eso es tan importante esterilizar. Por favor háganlo. Es un acto de amor hacia sus animales. Es el ego de los dueños lo que los lleva a reproducirlos para tener cachorros. Pero por favor no caigan en eso. Un dueño responsable esteriliza. Todo lo demás es paja", sentenció la intérprete.