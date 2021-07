Ignacia Allamand sobre su paso por "PH": "Una experiencia completamente diferente a lo que yo temía"

La conocida actriz Ignacia Allamand estuvo presente en “Podemos Hablar” de CHV, espacio en donde habló sobre distintas situaciones de su vida laboral y personal..

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió su agradecimiento a quienes sintonizaron el espacio y le enviaron muestras de cariño, señalando que antes de participar no estaba segura del recibimiento que tendría que de parte de los espectadores.

"Muchos me han escrito a raíz de mi última pasada por PH y quiero agradecer nuevamente, y de todo corazón, los mensajes cariñosos y la buena vibra que se dan el tiempo de mandarme", comenzó señalando la actriz.

Luego agregó: "Me demoré un tiempo en tener esta cuenta y un poco más en dejar de tenerla privada porque me asustaba la exposición, y la posibilidad de tener que recibir cualquier mala onda gratuita me hacía sentir muy vulnerable".

Añadiendo que "la realidad es que ha sido una experiencia completamente diferente a lo que yo temía. Dicen que lo opuesto al amor no es el odio, si no el miedo, y creo que efectivamente es algo muy cierto. Porque mi miedo ha ido desapareciendo gracias al cariño de ustedes, y el odio que a veces surge (Con gotera, porque no es más que un porcentaje mínimo) no alcanza a opacar ni por un segundo las olas de amor que recibo".

"Disfruto enormemente este intercambio con ustedes. Gracias por eso. En un mundo de mierda, en tiempos complejos como estos, detenerse por un minuto a expresarle a un desconocido tus buenos deseos es un acto revolucionario. Y no es hueveo", concluyó señalando la actriz.