Compositor de "Game of Thrones" retornará para crear la banda sonora de "House of the Dragon"

Los fanáticos de las series pueden seguir celebrando. HBO acaba de confirma que el mismo responsable de la música para "Game of Thrones" Ramin Djawadi será el responsable de crear la banda sonora del spin off "House of the Dragon".

Si bien las primeras informaciones relacionadas con este tema surgieron en un blog de fanáticos de la saga literaria, la cadena televisiva ya la confirmó como cierta a el medio especializado Entertaiment Weekly.

El retorno de Djawadi no es menor. El músico ganó dos Emmys por su trabajo para GoT, específicamente por las composiciones entregadas para la séptima y octava temporada, además de estar nominado en dos ocasiones por los trabajos que ha hecho para la otra serie de HBO “Westworld”.

Ramin Djawadi llegará para imponerle una cierta consistencia sonora al spin off que se ambienta 300 años antes de la historia que se conoció en GoT. Con esto se convierte en uno de los pocos nombres que se repetirá el plato, después de que el elenco, los guionistas y los productores dejaron atrás la serie inspirada por la saga literaria Canción de Hielo y Fuego, a excepción del director Miguel Sapochnik, quien ahora oficiará como co-showrunner junto a Ryan Condal.

"House of the Dragon" relatará la guerra civil que se desangra entre los familiares de la familia Targaryen en Poniente, y está inspirada por el libro de George R.R. Martin “Fuego y Sangre” y debería comenzar a grabarse durante el primer semestre de 2021 para debutar en 2022.