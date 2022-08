House of the Dragon | ¿A qué hora se estrena el primer episodio de la serie en HBO y HBO Max?

El estreno del primer capítulo de House of the Dragon está a la vuelta de la esquina y para calmar las ansias de los fanáticos de Game of Thrones, HBO lanzó este jueves el último tráiler de la producción que ha logrado buenos comentarios de parte de la crítica especializada.

Basada en la obra Fire & Blood de George R.R. Martin, la nueva producción estará ambientada 300 años antes de los hechos que se vieron en Game of Thrones, y contará la historia de la Casa Targaryen, familia que dio vida a una de los personajes más importantes de la serie original: Daenerys Targaryen.

A través de los 10 capítulos, se conocerán los conflictos que envolvieron a la familia conocidos como la danza de dragones, que concluyó con la división de la realeza en dos bandos frente a la elección del sucesor del gobierno del rey Viserys I Targaryen.

El elenco de la esperada serie está conformado por Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan y Graham McTavish.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de House of the Dragon?

El primer episodio de House of the Dragon debutará este domingo 21 de agosto a las 21:00 horas de Chile a través de las pantallas de HBO pero también de la plataforma de streaming HBO Max.