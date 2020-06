De Paolo Sorrentino a Sebastián Lelio: Netflix reúne a reconocidos directores para crear cortos en la cuarentena

Un grupo de directores de diversas latitudes se reunieron en torno a la premisa de trabajar desde casa, en medio de la pandemia, y lo que obtuvieron como resultado es una colección de cortometrajes que serán incluidos en la serie que estrenará Netflix: "Homemade".

Esta antología contempla la recopilación de producciones que se extienden por entre cinco y siete minutos, abordando diferentes temáticas.

Entre quienes trabajaron para sacar adelante la apuesta están figuras como Paolo Sorrentino ("La Gran Belleza", "El Nuevo Papa"), Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve sola a casa de noche, Amor carnal), Nadine Labaki y Khaled Mouzanar (Caramel, Cafarnaúm), las actrices Maggie Gyllenhaal ("La profesora de parvulario", "The honourable woman") y Kristen Stewart ("Viaje a Sils María", "Come Swim"), además de los chilenos Pablo Larraín ("El Club", "Jackie") y Sebastián Lelio ("Gloria", "Una Mujer Fantástica").

Esta colección de cortometrajes bautizada como "Homemade" debutará el próximo 30 de junio en la plataforma de streaming y a continuación se puede revisar el detalle de los directores que participaron:

Ladj Ly (Los Miserables) - cortometraje en Clichy Montfermeil (Francia)

Paolo Sorrentino (La Gran Belleza, El Nuevo Papa) - cortometraje rodado en Roma (Italia)

Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) - cortometraje rodado en Los Ángeles, (USA)

Pablo Larraín (El Club, Jackie) - cortometraje rodado en Santiago (Chile)

Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) - cortometraje rodado en Lisboa (Portugal)

Natalia Beristáin (No quiero dormir sola) - cortometraje realizado en la Ciudad de México (México)

Sebastian Schipper (Victoria, Roads) - cortometraje filmado en Berlín (Alemania)

Naomi Kawase (True Mothers, Una pastelería en Tokio) - cortometraje filmado en Nara (Japón)

David Mackenzie (Comanchería, El rey proscrito) - cortometraje filmado en Glasgow (Escocia)

Maggie Gyllenhaal (La profesora de parvulario, The honourable woman) - cortometraje rodado en Vermont (EE.UU.)

Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (Caramel, Cafarnaúm) - cortometraje rodado en Beirut (Líbano)

Antonio Campos (The Devil All The Time) - cortometraje rodado en Springs, NYC (EE.UU.)

Johnny Ma (Old Stone, To live to sing) - cortometraje realizado en San Sebastián del Oeste, Jalisco (México)

Kristen Stewart (Viaje a Sils María / Come Swim) - cortometraje rodado en Los Ángeles (EE.UU.)

Gurinder Chadha (Quiero ser como Beckham, Cegado por la luz) - corto rodado en Londres (Reino Unido)

Sebastián Lelio (Gloria Bell, Una mujer fantástica) - cortometraje realizado en Santiago (Chile)

Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve sola a casa de noche, Amor carnal) - cortometraje rodado en Los Ángeles (EE.UU.)