Heidi Klum: Estos son sus disfraces más icónicos de Halloween 

No cabe duda: Heidi Klum es la reina de Halloween. Desde el 2000, la modelo alemana sorprende al mundo entero con creativos disfraces que luce en una exclusiva fiesta a la que invita diversas celebridades de Hollywood.

Como buena anfitriona, la estrella de televisión trabaja cautelosamente en la preparación de su festejo, el cual siempre tiene una temática distinta que va acorde a su atuendo. Ninguno de sus invitados logra destronarla, pues sus propuestas son sencillamente sacadas de otro planeta… ¡deja a todos sin palabras!

La expectativa del público crece cada año que pasa, por lo que este 2020 la ex jurado de America's Got Talent se rehúsa a decepcionar. Y aunque no haya claridad si habrá fiesta o no, la mujer de 47 años decidió disfrazarse igual y comenzó a arreglarse desde este viernes 30 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram, la también diseñadora compartió varios registros que adelantan un poco de lo que veremos en Halloween.

A primera vista se aprecia que se trataría de algo relacionado a la capacidad de mimetizarse ya que muestra que le pintan el cuerpo al tal punto que se su silueta se pierde en el donde está recostada. “Primero me vez y ahora no. La transformación comenzó”, escribió junto a uno de los videos que subió acompañado de emojis de fantasmas.

Los mejores disfraces de Heidi Klum en estos 20 años



A continuación te dejamos algunos de sus propuestas que más han impactado desde que inició con esta curiosa tradición de Halloween.

2019: Temática alienígena

La supermodelo combinó disfraces con su esposo, Tom Kaulitz. Él vistió un traje de astronauta ensangrentado y ella se personificó de un horrendo alíen. Para lograr este resultado tardó al menos 10 horas entre maquillaje y aplicaciones de prótesis para lograr un efecto más real.

Foto: Getty Images



2018: Fiona y Sherk

Ese año engañó a todos y terminó sorprendiendo con una apuesta de aquellas: se convirtió en Fiona y su esposo en Sherk. Sus disfraces causaron revuelo debido al gran detalle con el que se realizaron los personajes.

Foto: Getty Images

2016: Heidi Klum por 6

La alemana llegó a su fiesta multiplicada por seis. Sí, como lees y como ves. Un mini ejército de clones la acompañó durante su paso por la alfombra roja. Todas llevaban uno de los looks más aplaudidos de la modelo cuando fue un ángel de Victoria's Secret.

Foto: Getty Images

2015: Jessica Rabit

Heidi se inspiró en el famoso personaje de la película "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y se transformó con prótesis que la ayudaron a conseguir las prominentes curvas de esta sensual mujer.

Foto: Getty Images



2013: Heidi anciana

¿Cómo será Heidi de abuelita? ¡Ya lo sabemos! La presentadora de TV no tuvo mejor idea que

envejecer su aspecto para sorprender, y bueno, lo logró.