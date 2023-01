En un ejercicio de memoria reciente, Hayley Williams, cantante y líder de Paramore, recuperó los incómodos momentos que vivió con Fat Mike, de NOFX, cuando recibió comentarios que calificó como inapropiados de su parte.

¿Qué le dijo Fat Mike, de NOFX, a Hayley Williams, de Paramore?

A propósito de la nueva gira del grupo, que incluye una visita Chile, Williams conversó con Billboard en el marco del When We Were Young, festival nostálgico con exponentes del punk rock que se realizó en octubre pasado.

Así fue que Hayley comentó que "no queremos ser una banda de nostalgia", esto porque "todos están tratando de recordar mejores días pero yo pienso que no eran tan buenos".

Tras encender las alarmas, Williams terminó admitiendo que su participación en el evento "fue una mixtura entre reivindicación y mucha rabia, y me sorprendió haber estado tan enojada".

Así fue como la voz de This is why disparó contra el líder de NOFX, Fat Mike, como el detonante de esta ira: "Me acuerdo que cuando tenía 19 años Fat Mike de NOFX le decía a la gente que yo era buena dando 'langüetazos' en el escenario".

"Creo que eso no es el punk, creo que esa no es la esencia del punk. Y siento firmemente que sin las mujeres jóvenes, las personas de color y la comunidad queer no estaríamos donde estamos hoy", concluyó.

Curiosamente, actualmente Fat Mike actualmente se reconoce como una persona queer. De hecho, en conversación con Louder, indicó que "quiero sentirme sexy, y quiero sentirme femenina, y quiero ser sumisa… Pero la sociedad no nos lo permite".

"Cuando comencé a travestirme en el escenario, recibía mierda. Recibí mierda de la gente de mi banda. Como, '¿Tienes que usar un vestido todas las noches?'. Y yo tipo 'no, no tengo que hacerlo. Pero, ¿cuál es tu maldito problema con eso? Me hace feliz", añadió.