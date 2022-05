Verdades Ocultas se encuentra en su recta final, lo que significa que cada vez queda menos para ver el estreno de Hasta Encontrarte, la nueva producción de Mega que reemplazará a la longeva producción protagonizada por Camila Hirane, Carmen Zabala y Matías Oviedo.

Esta nueva historia que se emitirá en horario vespertino acaba de estrenar su primer spot promocional y tiene como protagonistas a Luz Valdivieso, Daniel Alcaíno, Coca Guazzini, Alejandro Trejo, Sigrid Alegría, César Sepúlveda, Lorena Capetillo, Francisco Ossa, Juan Carlos Maldonado, Gabriel Prieto, Álvaro Morales y los debutantes Valentina Acuña y Andrew Bargsted, entre otros.

La teleserie fue filmada en Santiago, y retrata un terrible suceso que ha sido ocultado durante décadas el cual finalmente saldrá a la luz y pondrá en jaque a los protagonistas.



¿De qué trata Hasta Encontrarte?

La historia comienza con Catalina Cienfuegos (Valdivieso) una joven mujer que hace 20 años, cuando era solo una adolescente dio a luz a una niña llamada Emilia. Lamentablemente, la menor falleció en el momento del parto.

Tras esto, su pareja Lautaro Cáceres (Daniel Alcaíno) comienza a alejarse de ella, culminando en la separación de ambos tras el desgarrador suceso.

Con el paso de los años Catalina logra formar una familia con Cristóbal Gaete (Cesar Sepúlveda), un conocido cirujano con quien tiene dos hijas.

Todo cambia cuando ella debe tomar el caso de una pareja que busca adoptar y se da cuenta que el hombre que busca convertirse en padre es su ex pareja Lautaro. Ambos comienzan a revivir las heridas del pasado, pero eso no es todo, ya que el hombre siempre tuvo la sospecha de que Emilia no murió al nacer si no que fue robada.

Todo indicaría que la familia de Catalina, quienes no aprobaban su relación con Lautaro, estarían detrás de la sustracción de la menor, junto con el sacerdote Francisco Echeñique, guía espiritual de la familia.

Tal como dice el nombre de la teleserie, estos padres no descansarán hasta encontrar a la menor, sin embargo, también redescubrirán el amor tan intenso que sentían en su juventud.