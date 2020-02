HBO presenta otro trailer para "The Plot Against America"

"The Plot Against America" se llama la nueva serie limitada que se encuentra promoviendo HBO y, claro, está entre los títulos destacados que estrenará el canal de cable durante 2020, al ser la más reciente de la producción ideada por el creador de "The Wire", David Simon.

En una línea histórica alternativa, la serie estudia la posibilidad de un Estados Unidos que abrace derechamente el fascismo, en un proceso contado desde la perspectiva de una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey.

La ficción tiene fecha de estreno para el próximo 16 de marzo y tendrá ocho episodios.