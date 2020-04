HBO confirma cuarta temporada para su serie de ciencia ficción "Westworld"

"Westworld" actualmente tiene su tercer ciclo al aire y restan apenas cuatro capítulos para su conclusión. En ese contexto, HBO decidió confirmar que habrá una cuarta temporada para esta apuesta de ciencia ficción que emite desde 2016.

El anuncio se hizo por medio de las redes sociales oficiales de la serie, donde un pequeño clip cambia los números romanos de tres a cuatro, para dar cuenta de la luz verde que se le dio al proyecto.

"Esto es ahora. Westworld ha sido renovada para una cuarta temporada", señalaba la actualización que dio a conocer la decisión de la señal de cable.

This is now.#Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e