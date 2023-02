HBO Max ya reveló cuáles son las producciones que se estrenan está semana en la plataforma y es que el sitio es uno de los más visitados los días domingos debido al estreno de un nuevo capítulo de la serie The Last of Us.

Hay que destacar que este domingo 5 de febrero se estrena el cuarto episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y estará disponible desde las 23:00 horas en Chile.

Revisa a continuación cuáles producciones se estrenan durante la semana en la plataforma.

Estos son los estrenos de la semana

HBO Max sorprende a sus suscriptores semanalmente con nuevos estrenos y capítulos de las distintas producciones disponibles en su catálogo, conoce a continuación que llega esta semana.

Estrenos

6/2 El Tiempo entre costuras

6/2 C.B Strike: Troubled Blood

8/2 Aqua Teen Forever: Plastasm

9/2 Harley Quinn: Especial de un Muy Problemático San Valentín

10/2 El Teléfono Negro

10/2 After: Almas Perdidas

10/2 Hotel Coppelia

Series

Manayek - Temporada 2

Nuevos Episodios

The Last of Us - Domingo

Call Me Kat - temporada 3

Los Winchester

Nadie sabe nada - Sábado

Nehir - Nuevos episodios todos los días

Velma

Teoría de juegos con Bomani Jones - temporada 2

11 Tiros

Anime y Adult Swim

Yolo: Silver Destiny Temporada 2 - nuevos episodios | Sábado

Películas

Avalon

El amor tiene dos caras

Posesión Infernal

Un equipo muy especial

Documental

Escape de Kabul

Flordelis: Un Crimen en Familia

Prisionera del profeta

Es importante señalar que este domingo se transmitirá por la plataforma la ceremonia de premiación de los Grammys 2023, que se podrá ver a partir de las 22:00 horas (hora chilena) tanto en HBO Max como en el canal TNT.