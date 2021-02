HBO proyecta producciones originales que estrenará en su parrilla durante 2021

WarnerMedia Latin America reveló las novedades en producciones originales y la oferta de contenidos de las marcas de la compañía, incluyendo todo lo nuevo que viene para HBO durante 2021 para el público de América Latina.

El responsable de Entertainment Networks para WarnerMedia Latin America, Gustavo Grossman, fue el encargado de revelar las novedades que tiene entre manos la señal de cable para los próximos meses, todo en medio de una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedGol.

Nuevas temporadas de la alabada “Succession”, la quinta entrega y final de “Insecure” y la segunda parte de “The Vow”, así como además la muy anticipada miniserie “Mare of Easttown”, protagonizada por Kate Winslet.

El ejecutivo también destacó que en 2021 se conmemorarán los 10 años desde el estreno del fenómeno televisivo “Game of Thrones”. Aniversario para el que se proyecta una serie de eventos asociados y la retransmisión de algunos de los episodios en la señal básica para de alguna manera hacer una previa a lo que vendrá con la precuela “House of the Dragon”, en 2022.

Actualmente, las señales de WarnerMedia tienen un alcance de 298 millones de personas en Latinoamérica, con 33 canales a disposición de los espectadores y a eso llegará a sumarse el potencial que tiene el próximo debut de HBO Max.

Si bien uno de los principales focos de atención para los espectadores es el inminente debut del servicio de streaming en Latinoamérica, sólo se sabe que ésta debutará en el futuro cercano, sin ir más allá de este año.

Eso sí, los ejecutivos advirtieron que, tras el debut de la apuesta en España, Centroamérica y Sudamerica son los próximos mercados internacionales a los que llegará la plataforma.

Vale la pena recordar que WarnerMedia decidieron que todos sus estrenos de 2021 llegarán en simultáneo tanto a los cines que se encuentren abiertos como a HBO Max, como ya pasó con “Wonder Woman 1985”. Tal medida se dará con los debuts de entregas como "The Matrix 4", “The Suicide Squad”, “Godzilla vs. Kong”, “Dune”, entre otras.

NUEVAS SERIES



MARE OF EASTTOWN - Protagonizada por la reconocida actriz Kate Winslet, es una historia de una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania en Estados Unidos que investiga un asesinato local mientras su vida se derrumba a su alrededor.

THE NEVERS – Drama de ciencia ficción sobre un grupo joven de gente victoriana, en su mayoría mujeres, en Londres, que se encuentran manifestando algunas habilidades inusuales.

BEARTOWN - Serie original sueca de HBO basada en la novela bestseller del mismo nombre, de una pequeña comunidad.

EL HUÉSPED AMERICANO - Serie brasileña con talento internacional, incluyendo a Aidan Quinn y Dana Delaney, sobre el viaje que emprende el presidente estadounidense Theodore Roosevelt en Brasil junto con el oficial del ejército brasileño Cândido Rondon, intepretado por Chico Diaz.

THE LADY AND THE DALE - Serie documental recientemente estrenada sobre el ascenso y la caída de Elizabeth Carmichael, una emprendedora que promovió un automóvil de bajo costo de tres ruedas, llamado The Dale. Producida por los hermanos Duplass.

ENTRE HOMBRES – La nueva miniserie argentina ambientada en Buenos Aires en los años 90 mostrará el submundo del crimen en una época considerada la más sombría en la historia de la policía local, en un marco donde la división social toma protagonismo. La trama está basada en la novela de culto de Germán Maggiori y el elenco está encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi. Dirigida por Pablo Fendrik.

SERGIO MENDES: IN THE KEY OF JOY - Serie documental sobre el reconocido cantante internacional Sergio Mendes, que incluye la participación de varias bandas y artistas de renombre internacional.

TU CASA ES MI CASA - Serie documental del cantante brasileño Paulinho Moska.

NUEVAS TEMPORADAS



SUCCESSION (tercera temporada) - Logan Roy y sus cuatro hijos componen una poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. SUCCESSION sigue sus vidas mientras el potencial retiro del patriarca afecta las relaciones de la familia y de la compañía.

IN TREATMENT (cuarta temporada) - Adaptada a partir de una serie israelí, IN TREATMENT es un programa emotivo y provocador, donde se crea una dinámica novedosa en torno a un hito de la sociedad moderna: la sesión de psicoterapia.

HARD (nuevos episodios) - Sofía es una dedicada ama de casa cuya vida es sacudida luego de que su esposo muere repentinamente y le herede una compañía de filmes pornográficos. A riesgo de perder su hogar y sorprendentemente atraída por un “talentoso” actor, Sofía tendrá que reinventarse y dirigir un negocio que demuestra ser bastante rentable.

THE VOW (nuevos episodios) – La serie documental sigue a distintas personas que se unieron al grupo de superación personal NXIVM, una organización que ha estado bajo la mira de la justicia internacional. El fundador, Keith Raniere, fue condenado en junio de 2019 y actualmente está en espera de sentencia. La serie da una mirada profunda y matizada a las experiencias de varias personas profundamente involucradas en NXIVM, a lo largo de varios años.

INSECURE (quinta temporada) – Aclamada por la crítica, INSECURE vuelve para su última temporada. Protagonizada por la actriz Issa Rae, nominada al Emmy® y al Globo de Oro®, la comedia sigue los nuevos desafíos de las amigas Issa y Molly, quienes enfrentan sus defectos mientras transitan por mundos diferentes y lidian con experiencias cotidianas.

NUEVAS PRODUCCIONES



AMSTERDAM – Nadia y Martín se quieren, pero su relación no está funcionando y deciden separarse amistosamente. El único problema es que no se ponen de acuerdo sobre que hacer con su perro, Amsterdam, y terminan compartiendo custodia.

AREA DE SERVICIO – Nacido en Brasil, pero criado desde pequeño en Portugal, Jacinto es un hombre de negocios que vuelve al país en búsqueda de informaciones sobre su madre, a la que no conoció. Hospedado en la mansión de una tía, empieza a convivir con los numerosos empleados que trabajan ahí, pasando por situaciones increíbles y divertidas.

EL JARDÍN DE BRONCE (tercera temporada) - Basada en el libro del mismo nombre, la serie sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija Moira, quien desapareció de forma inexplicable y sin dejar rastro. Ante la falta de respuestas de la policía, Fabián toma la investigación en sus propias manos para encontrarla. En la segunda temporada, la trama sigue a Fabián luego del reencuentro con Moira, mientras emprende una nueva investigación en busca de un joven desaparecido. La tercera temporada traerá un nuevo caso.