¡Atención fanáticos! Grey's Anatomy confirma su temporada 18

Los fanáticos de Grey's Anatomy definitivamente pueden salir a celebrar: los responsables de la popular serie confirmaron este viernes su temporada 18, cuando aún quedan capítulos por estrenar de su décimo séptimo ciclo.

La confirmación se dio a conocer en la cuenta oficial de la serie en Twitter, publicación ante la que hubo festejos pero también lamentos, al recordar la reciente salida del actor Jesse Williams (Jackson Avery).

Los actuales episodios han estado marcados por la llegada de la pandemia al Grey Sloan Memorial Hospital, pero también por el retorno y la partida de múltiples emblemáticos personajes.

La temporada 17 está al borde de su conclusión, ya que aún resta la emisión de tres episodios. De hecho, el estreno del season finale está fijado para el próximo 3 de junio.

Grey's Anatomy ha sido protagonizada históricamente por Ellen Pompeo y fue lanzada originalmente en 2005, para contar el melodrama de la gestión de un hospital y las relaciones interpersonales entre sus médicos.

���� Someone grab me a crash cart because #GreysAnatomy is coming back for Season 18! ���� pic.twitter.com/GRGYgQr296