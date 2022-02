El exitoso drama médico de ABC "Grey's Anatomy" está próxima a regresar a la pantalla con la segunda parte de su decimoctava temporada, la cual traerá distintas sorpresas, entre ellas el evento especial para el capítulo 400. Sin embargo, es posible que no todos los personajes lleguen al episodio conmemorativo.

En el final de la primera mitad de la temporada 18 uno de los rostros más importante de la ficción dejó su futuro inconcluso en la serie, dejando a los fans en la duda si continúa con vida o no cuándo los nuevos capítulos lleguen a la pantalla.

SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO EL NUEVO CAPÍTULO DE GREY'S ANATOMY TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el episodio 8 de la presente temporada, los doctores Owen, Teddy y Cormac deciden ir a buscar a Tacoma el órgano que podría salvarle la vida a Farouk, el sobrino del jefe de trauma, quien se encuentra muy complejo de salud. Sin embargo, a pesar de las esperanzas que tienen los doctores de salvarlo, todo cambió cuando el conductor del vehículo que los transportaba sufre un derrame cerebral provocando que el auto se desbarranque, poniendo en riesgo la vida de los doctores y del órgano para el hijo de Megan.

Después del accidente, Owen, Teddy y Cormac parecían estar bien físicamente, pero estaban atrapados en el auto con el conductor fallecido. Los cirujanos están desesperados por salir del vehículo y llevarle el órgano a Farouk, pero se dan cuenta que se encuentran al borde de un acantilado y el más mínimo movimiento podría hacer que el vehículo caiga.

Teddy decide salir porque si esperan más corre el riesgo la viabilidad del corazón para el pequeño, pero Owen y Cormac quedan atrapados decidiendo qué hacer. El ex militar decide quedarse dentro y dejar que Corman logre salir ya que los hijos del doctor ya habían perdido a su madre.

El auto comienza a titubear y Owen le dice al doctor que le diga a sus hijos que los ama y que le explique lo que ocurrió. Cormac alcanza a salir, sin embargo, el futuro del esposo de Teddy queda inconcluso tras la caída del vehículo. La serie regresa con nuevos capítulos el próximo 24 de febrero en ABC.

¿Qué pasará con Owen Hunt en la nueva temporada?

Revisa el tráiler de los nuevos capítulos a continuación.