George R.R. Martin firma acuerdo millonario con HBO para producir nuevas series

Excelente noticias para los fanáticos de George R.R. Martín, ya que el escritor decidió extender su contrato con HBO.

El famoso creador de Game of Thrones, firmó un acuerdo con HBO para desarrollar nuevos programas para la red y su servicio de transmisión HBO Max durante cinco años, confirmó EW. Esta noticia llega en medio del desarrollo de todas las precuelas de Game of Thrones por parte de la señal.

Según los informes, Martin es productor ejecutivo y trabaja en estrecha colaboración con los escritores en todos los proyectos de GOT actualmente en proceso, incluida House of the Dragon. La serie, que se espera que se estrene en 2022, narra una guerra civil entre la Casa Targaryen y se basa en el libro de Martin Fire & Blood.

El autor tiene otros proyectos en proceso, incluida una adaptación de su serie de libros de antología Wild Cards, que recientemente se trasladó a Peacock, y una adaptación cinematográfica de su cuento In the Lost Lands, protagonizada por Milla Jovovich y Dave Bautista.

Sobre la continuación de su saga de libros, Martin señaló anteriormente que "escribí cientos y cientos de páginas de THE WINDS OF WINTER en 2020. El mejor año que he tenido en WOW desde que lo comencé". Pero: "Todavía tengo cientos de páginas más por escribir para llevar la novela a una conclusión satisfactoria. Para eso es el 2021, espero".