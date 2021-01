Games Of Thrones: HBO está desarrollando otro spin-off, esta vez se trata de una serie animada

HBO está desarrollando otra serie de Game of Thrones, esta vez animada. La noticia, reportada por primera vez por The Hollywood Reporter, representa otro proyecto basado en el trabajo del autor George R.R. Martin que se encuentra en una etapa de desarrollo.

Aún no hay detalles sobre el proyecto animado. Pero se une a la precuela basada en Dunk y Egg que también se encuentra en una etapa preliminar. Las historias de Dunk y Egg siguen las aventuras de Ser Duncan the Tall y un joven Aegon V Targaryen y se desarrollan 90 años antes de los eventos de GOT.

Como informó EW por primera vez, HBO está buscando sacar al aire múltiples proyectos de Game of Thrones en los próximos años, haciendo grande la marca de fantasía para HBO y HBO Max, tal como lo ha hecho el streamer rival Disney + con Star Wars.

HBO a puesto en desarrollo cinco proyectos diferentes de precuela de GOT antes de que terminara la serie, un proceso que finalmente resultó en que se filmará un piloto que no avanzó inicialmente (protagonizado por Naomi Watts) y otro (House of the Dragon, de los co-showrunners Ryan Condal y Miguel Sapochnik, protagonizada por Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D'Arcy) que ya tiene luz verde.