La nueva secuela de GOT se encontraría en desarrollo y contará con la participación de uno de los protagonistas de la saga original.

Game of Thrones tendrá una secuela: ¿Qué personajes estarán en la nueva serie?

La historia de Game of Thrones está lejos de terminar, ya que se confirmó que una nueva serie derivada se encuentra en desarrollo y estará centrada en uno de los personajes más importantes de la saga original.

Este nuevo proyecto marcaría la primera secuela de la exitosa serie que culminó su transmisión el 2019 tras ocho temporadas al aire.

Por otra parte, la precuela de GOT House of the Dragon, llegará a la pantalla el próximo 21 de agosto con su primera entrega. La nueva serie de HBO es una precuela ambientada 200 años antes de los eventos que sucedieron en la trama original y se enfoca principalmente en el auge del imperio Targaryen.

Milly Alcock y Emma D'Arcy interpretan a Rhaenyra en varias etapas de su vida, mientras que Emily Carey y Olivia Cooke interpretan versiones más jóvenes y mayores de Alicent. Paddy Considine interpreta al Rey Viserys en House of the Dragon.

La princesa Rhaenyra fue la sucesora elegida por su padre, el rey Viserys I Targaryen, para asumir el trono, hasta que su esposa, Alicent Hightower, dio a luz a un heredero varón, dividiendo la histórica Casa en dos y causando una legendaria rivalidad.



¿Qué personaje protagonizará la secuela de GOT?

Acorde con THR, Kit Harington retomará su papel como Jon Snow, personaje en el que se basará la nueva serie.

La producción en desarrollo comenzará luego de los eventos de la serie original. Recordemos que al final de la serie, Jon asesinó a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), por lo que fue exiliado a la Guardia de la Noche.