Apple TV+ presenta impresionante trailer para su adaptación de "Fundación" de Isaac Asimov

"Foundation" es una de las obras más representativas del trabajo literario de Isaac Asimov y ahora llegará a la pantalla de la mano de Apple TV en 2021. La gigantesca adaptación presentóeste lunes un impresionante adelanto.

La firma tecnológica reveló el adelanto en medio del keynote WWDC que realizó este lunes revelando los roles que ocuparan Lee Pace ("Guardians of the Galaxy") y Jared Harris ("The Expanse", "Chernobyl").

La historia retrata un futuro en el que un hombre ha transformado a la galaxia en un imperio. Pero cuando un desafiante exiliado profetiza la caída del régimen, el emperador buscará silenciarlo a toda costa.

La serie está producida por David S. Goyer, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, y Robyn Asimov.

La saga de la "Fundación" fue consevida en dos tandas de publicaciones lanzadas por Asimov primero como histrias cortas en revistas y posteriormente como libros compilatorios, entre 1942-1957 y 1982-1992.

La producción de esta ficción tuvo que detenerse por la pandemia del coronavirus, pero Apple se mantiene firme en proyectarla como uno de sus grandes estrenos para el 2021.