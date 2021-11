“Free Guy” ya llegó al streaming. La película protagonizada por Ryan Reynolds se estrenó hace unos meses en el cine y ahora puedes disfrutarla online, desde la comodidad de tu hogar.

La cinta narra la historia de un cajero de un banco que descubre que en realidad es un personaje sin papel dentro de un brutal videojuego de mundo interactivo. Ahora que sabe la verdad, el protagonista decidirá enfrentarse a todos los villanos que asolan la ciudad.

La película también cuenta con la participación de Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery y Taika Waititi.

“Free Guy” ha recibido buenos comentarios de la crítica y ha sido comparada con producciones como Ready Player One, The Truman Show, The Matrix, The Lego Movie y Grand Theft Auto.

Mira el tráiler de “Free Guy” a continuación:





¿Cómo y dónde ver Free Guy por streaming?

“Free Guy” está disponible para ver por streaming desde hoy miércoles 3 de noviembre en Star+.

Para la película en la plataforma deberás hacer clic AQUÍ. Serás redirigido a la web de Star+ y deberás iniciar sesión o crear una cuenta con suscripción.