Francisca Valenzuela habló de volver "con más experiencia, lucidez y conciencia" al Festival de Viña del Mar 2020

Francisca Valenzuela pondrá el broche de oro a una segunda jornada completamente chilena y femenina en el Festival de Viña del Mar.

La artista retorna a la Quinta Vergara a siete años de su debut en el escenario y aseguró que ese momento "genuinamente lo disfruté mucho y fue muy entretenido, tanto como jurado como artista".

"Sin embargo, volver hoy con un nuevo disco, más grande, con más experiencia y con más lucidez y conciencia de quién soy como artista, me da orgullo, me da placer, me da entusiasmo", dijo.

Valenzuela es una reconocida activista feminista, algo que se ha reflejado constantemente en su música desde su comienzo. Por eso, sus mensajes no sólo están en los discursos que puede hacer, sino que también en sus letras.

"El tema feminista, como muchas otras causas, ha estado presente desde el comienzo de mi carrera. Para mi show está presente esa perspectiva feminista, tanto de manera explícita, en el discurso, en la puesta en escena, como también en mi discografía, que habla de ser una mujer hoy, una ciudadana activa, con conciencia de género", sostuvo.

Y, "en Latinoamérica, el movimiento social, en general, y el feminista, en particular, ha cobrado visibilidad en un sentido inclusivo y colectivo".

"La manera en que se ha unido con la cultura popular y con las voces femeninas ha sido muy fuerte. Hay una claridad que funciona como espectáculo y que convoca. Ya no es algo reducido a un bloque, sino que cada una puede llegar con lo suyo".

"Yo creo que ese cambio de paradigma que está lentamente sucediendo sin dudas está influenciando diferentes espacios, ya sea el Festival de Viña u otros", enfatizó.